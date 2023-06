Aggressione in viale Monte Kosica, straniero nei guai

La Polizia ha denunciato uno straniero di 29 anni per il reato di lesioni, minacce e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, sanzionandolo anche per il possesso di stupefacente per uso personale. Intorno alle 23.30 di mercoledì una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in viale Monte Kosica, all’esterno del parco Novi Sad nei pressi del bar Stadio, per aggressione ai danni di una coppia ad opera di tre persone straniere, che avevano lanciato verso le vittime dei bicchieri. Le volanti, prontamente intervenute, hanno individuato e bloccato uno dei tre uomini che si era allontanato in via del Voltone. All’atto del controllo l’uomo ha carcato di disfarsi, facendoli cadere a terra, di un involucro contenente 2 grammi di cocaina e di un coltello a serramanico della lunghezza di 13,5 cm, subito recuperati dagli agenti.

Nei confronti del 29enne, all’esito della denuncia penale, il questore ha emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Modena per la durata di anni 3, dopo aver accertato che lo stesso, regolare sul territorio nazionale risiede fuori regione. Sono in corso le indagini per identificare i due complici che si erano dati alla fuga. Nel pomeriggio di venerdì, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella limitrofa zona stazione autocorriere, è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso di 21 grammi, sequestrato a carico di ignoti.