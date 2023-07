"Ai comitati dico: fidatevi dell’attività dei Quartieri"

"Non voglio né giudicare né creare contrapposizione con le opinioni dei vari comitati, anche se a volte resto un po’ perplesso su questioni e modi di sollevarle. Invece quasi mai si parla della attività di base a favore dei cittadini che facciamo nei vari quartieri". Roberto Bonfatti è consigliere Pd al Quartiere 4 che comprende i territori di San Faustino, Madonnina e 4 Ville. Bonfatti troppi comitati e proteste o sottovalutazione del lavoro dei quartieri?

"Ognuno dice quel che crede, ci mancherebbe, ma mi sorprende un po’ l’estrema evidenza della protesta rispetto a chi cerca di risolvere i problemi. Nel Quartiere 4 siamo in 14, presidente Carmelo De Lillo compreso, e ascoltiamo spessissimo le problematiche dei cittadini e di polisportive e associazioni nel nostro territorio. Incontriamo tantissima gente perché siamo una cinghia di trasmissione importante con l’amministrazione, che poi deve decidere".

Anche nei quartieri però ci sono maggioranza e opposizione.

"Ma spesso da noi si vota all’unanimità. Ad esempio per il campo nomadi che c’era a Baggiovara tutti i consiglieri, insieme, hanno evidenziato il problema e il campo è stato sgombrato. Ci mettiamo la faccia".

Altri esempi di cose fatte nella ’sua’ zona?

"Sulle frazioni lavoriamo tantissimo. Ad esempio pochi giorni fa abbiamo illustrato all’amministrazione, c’era l’assessore Bosi, problematiche relative alla viabilità di via Jacopo da Porto e alla ciclopedonalità dell’area".

Allora perché nascono così tanti comitati di protesta?

"Non voglio prevaricare nessuno, ma penso che a volte si strumentalizzino un po’ le questioni e le posizioni si radicalizzino. Il comitato Sacca, a esempio, ha quasi destituito il Quartiere 2 e si rischia di non considerarlo idoneo anche se è lì proprio per risolvere problemi. Non si comprende questo ostruzionismo, forse tanti cittadini non conoscono l’impegno dei quartieri a loro favore. Forse c’è anche un po’ di negligenza istituzionale nel comunicare il lavoro che facciamo. Ma ascoltiamo tantissimi cittadini".

Per quanto riguarda l’area del Quartiere 4 di recente il comitato sulle Fonderie ha criticato le decisioni della giunta.

"Sì, ho visto che qualche membro prima partecipa a incontri con la giunta dove le cose vengono prese in esame e poi si lamenta sui giornali perché non vengono prese in esame. Per questo sono perplesso, per usare un eufemismo. Nel caso delle Fonderie l’assessore Vandelli ha spiegato che l’attività di smantellamento è iniziata a settembre mentre noi ci siamo occupati ad esempio dell’attraversamento da via Nobili a via Saltini che ha superato le criticità".

Stefano Luppi