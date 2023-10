"Aimag, sui dividendi Lodi dice falsità"

Secca replica del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, dopo la polemica sollevata dall’assessore Roberto Lodi del comune di Mirandola sui dividendi di Aimag: "Caro Lodi, la Sua nota stampa contiene diverse affermazioni false o comunque non corrispondenti al vero. La prima: la vostra proposta sui dividendi non è stata rigettata, semplicemente perché l’Assemblea dei soci, con oltre il 73% del capitale di Aimag, ha votato a favore della proposta avanzata dal CdA e condivisa dal Collegio sindacale; quindi, la vostra proposta è automaticamente decaduta. Questa è la democrazia, l’arroganza forse è di chi ha meno del 27% delle quote, comprese quelle di un socio privato, e pretende di comandare. Noi soci abbiamo sostenuto la proposta del Cda perché permetteva di dividere gli utili e mantenere un certa prudenza sugli scenari futuri: la proposta votata lunedì è stata avallata, tra l’altro, da una relazione tecnica a firma del Direttore generale e della Responsabile finanziaria dell’azienda che, pur individuando elementi di maggiore serenità rispetto all’assemblea di fino giugno (che ricordo spinse l’allora CdA nella sua totalità a proporre di mettere a riserva l’intero utile generato), ha proposto la ripartizione ai soci del 75% degli utili dell’esercizio 2022. La seconda falsità: nessuno ha messo in campo azioni arroganti, ma sono state semplicemente esercitate, insieme alla maggioranza del capitale sociale, le proprie prerogative di soci. Ricordo, peraltro, che tutte le deliberazioni sono state approvate dall’Assemblea del 2.10 us con oltre il 73% dei voti. Infine, voglio essere molto chiaro: a noi interessa salvaguardare pienamente AIMAG, perché è una azienda che fornisce servizi di qualità a cittadini ed imprese del territorio ed è un’azienda nella quale sono impiegati più di 650 dipendenti che, con il loro lavoro e con la loro dedizione, hanno reso grande AIMAG".

"Per questo – aggiunge Bellelli – invito Lodi a prestare maggiore attenzione quando rilascia dichiarazioni di questo tenore al solo scopo di conquistare un titolo di giornale, perché così facendo sta provocando danni all’azienda. Da ultimo, come già dichiarato più volte, non sono in corso né operazioni di vendita o di incorporazione o altre operazioni straordinarie: queste sono altre falsità messe in giro per giustificare i propri comportamenti e, a tal proposito, confermo che è mia volontà mantenere in capo ai Comuni la maggioranza delle azioni di AIMAG. Di conseguenza, se Mirandola dovesse decidere di vendere (sarebbero loro i difensori del pubblico?), come Sindaco di Carpi dichiaro fin da ora la disponibilità all’acquisto nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dallo statuto".