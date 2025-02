Al cinema con bebè e passeggino. Grande successo all’Astoria

E’ perfettamente riuscito, l’esperimento, e quasi dispiace che volga al termine e celebri, domani mattina il suo ultimo appuntamento. Parliamo di ‘Cinemamme’, l’iniziativa proposta dal Comune di Fiorano in collaborazione con ‘Quelli del ‘29’, che gestiscono il cinema teatro Astoria che garantiva alle mamme, accompagnate dai loro bebè, l’ingresso gratuito per assistere, il giovedi mattina alle 10, alla pellicola proiettata la sera prima nell’ambito della rassegna cinematografica.

Le mamme hanno potuto entrare gratuitamente all’Astoria con i bebè e le carrozzine, cullarli e allattarli con serenità: luci soffuse, audio ridotto, fasciatoio e scalda biberon a portata di mano hanno consentito loro di godersi un film senza il timore di disturbare all’interno di una sala appositamente attrezzata che ha visto una sessantina di mamme approfittare dell’occasione. "Nel corso delle settimane abbiamo visto crescere il numero di mamme e bebè in sala, e soprattutto il clima che si è creato è quello che speravamo quando abbiamo elaborato questa proposta unica nel panorama distrettuale", il commento dell’assessore alla cultura Marilisa Ruini, che sottolinea "l’ottimo impatto e il positivo riscontro registrato dall’iniziativa che da’ un segnale concreto di vicinanza alle neo-famiglie e ai neogenitori in un’ottica di welfare culturale".

Cinemamme, come detto, si chiude domani (alle 10 c’è ‘Tofu in Japan’) ma mica è detto che non si ripeta in un prossimo futuro.