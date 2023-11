Al Comunale il professor Keating con l’Attimo Fuggente

Arriva stasera al Comunale di Carpi alle 21 la versione teatrale di "L’attimo fuggente"’, il film di Peter Weir su un insegnante di lettere negli Usa del 1959 e i suoi studenti, ai quali trasmette valori e ispirazione attraverso l’insegnamento della poesia: una storia di fantasia, scritta da Tom Schulman, che però 34 anni dopo l’uscita della pellicola continua ad appassionare generazioni di spettatori. Anche a teatro, se l’allestimento in programma nel fine-settimana, secondo appuntamento della stagione di prosa 2023-’24, è in scena da tre anni, con una rinnovata compagnia che vede Luca Bastianello nel ruolo del protagonista: l’anticonvenzionale professor John Keating, immortalato sul grande schermo dall’epocale interpretazione di Robin Williams (e in Italia anche dal magistrale doppiaggio di Carlo Valli), fra inviti al "Carpe Diem " e saluti con "O Capitano! Mio Capitano! ".