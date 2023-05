Al Mef allestimento dedicato a Mauro Forghieri

Ferrari presenzia al Motor Valley Fest con un buon numero di interventi e iniziative dedicate, nonché con l’esposizione di molte vetture della sua attuale gamma. Nel cortile d’onore dell’Accademia Militare è presente la nuovissima Ferrari Roma Spider, presentata il 16 marzo. Nella splendida cornice del Museo Enzo Ferrari il pubblico potrà invece ammirare, solo per questo fine settimana, la Ferrari Portofino M, la Ferrari Roma, la Ferrari Purosangue, la 296 GTB, la 296 GTS e la SF90 Stradale.

Non mancano le opportunità offerte a chi desidera visitare il Museo Enzo Ferrari di Modena, aperto per l’occasione dalle 9.30 alle 19: oltre all’esposizione di diverse vetture di gamma, infatti, con il biglietto di ingresso sarà incluso per tutti i visitatori un piccolo omaggio legato alla nuovissima mostra ’Game Changers’ dedicata allo spirito innovativo del Cavallino Rampante. All’interno del Museo sarà presente un allestimento dedicato al ricordo di Mauro Forghieri, tra i personaggi più significativi della storia della Ferrari. La Casa Natale di Enzo Ferrari sarà teatro di un coinvolgente percorso che racconta la storia dell’elemento da sempre considerato il cuore di ogni Ferrari: il motore. Lo spazio espositivo ospita una selezione dei propulsori più significativi, dai motori a 12 cilindri fino ai V8 e alle power unit di Formula 1.