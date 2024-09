Al via il cantiere in località La Graziosa

Ha preso il via in questi giorni sul territorio comunale e proseguirà fino a dicembre compreso un importante cantiere di Hera, che richiederà un investimento di circa 700.000 euro e porterà alla sostituzione di circa 2,5 chilometri di tubature dell’acquedotto, con una nuova condotta del diametro di 30 centimetri. Ad annunciarlo è stata la stessa multiutility, che spiega in una nota come questo intervento sia finanziato da fondi del Pnrr e che i lavori interesseranno progressivamente il tratto compreso tra la località ‘La Graziosa’ fino al territorio comunale di Castelfranco, in corrispondenza dell’intersezione tra via Emilia e via Sant’Anna. Emanuele Galloni, responsabile Servizio idrico dell’area Modena del Gruppo Hera, commenta: "L’intervento è particolarmente importante perché permetterà di rendere sempre più efficiente e affidabile la rete idrica. La nuova condotta, inoltre, fungerà da dorsale permettendo di aumentare i volumi d’acqua a servizio delle frazioni limitrofe". Il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, aggiunge: "L’investimento che sarà realizzato da Hera nelle prossime settimane va nella giusta direzione e andrà a rendere più efficiente il sistema di distribuzione dell’acqua".

m. p.