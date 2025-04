Al via il restauro della chiesa di Mortizzuolo

Poco alla volta si vanno ricomponendo i luoghi di culto dell’ampio territorio comunale. Tra queste la chiesa parrocchiale di Mortizzuolo, intitolata a San Leonardo Limosino, risalente alla fine del Seicento ed anch’essa danneggiata dal sisma del 2012. La Diocesi di Carpi si fa sapere che sono in avvio interventi di messa in sicurezza e bonifica, finalizzati al rilievo dettagliato del monumento per poter elaborare il progetto preliminare di riparazione e restauro. RUP dell’intervento è l’architetto Mauro Pifferi. L’impresa esecutrice cui sono stati affidati i lavori di questa messa in sicurezza è la Società Cattolica di Reggio Emilia. Incaricati per questi interventi in corso e per la riparazione e il restauro della chiesa sono un team di tecnici coordinati dall’architetto Riccarda Cantarelli. L’opera di restauro richiederà ancora qualche anno.