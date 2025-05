Al via la Fiera di Maggio tra musica e gastronomia

Da lunedì prossimo e fino a lunedì 26 torna la Fiera di Maggio e Castelnuovo Rangone. Come di consueto, il programma si presenta particolarmente ricco, con concerti dal vivo, mercati e tanta gastronomia. Ad aprire le danze sarà il brindisi in piazza di lunedì 19 maggio alle 20.30. A seguire, la chiesa parrocchiale di San Celestino sarà la cornice d’eccezione del concerto "Fantasia di corde", il violino di Mihaela Costea e l’arpa di Davide Burani.

Martedì 20 piazza Gramsci ospiterà l’edizione numero 21 del torneo di briscola dedicato alla memoria di Marco Venturelli, mentre all’osteria Le Primizie andrà in scena il concerto dei VHS. In piazza Bertoni, spazio al Gin Bota Day con dj set di Angelo Scalzi. Serata di moda, sempre martedì, nel segno della sostenibilità e del riuso sul grande palco di via Roma, con la sfilata "Un’altra moda: sogno, fantasia e bellezza", a cura dell’associazione Abito di Salomone in collaborazione con Paso de Fuego.

Mercoledì 21 saranno le ragazze e i ragazzi del doposcuola a prendersi i riflettori, con lo spettacolo "Oltre il paese delle meraviglie", alle 19 al Cinema Teatro Ariston, mentre in piazza Bertoni sarà ancora Gin’s Got Talent. Giovedì 22, al Castelnuovo Placemaking Hub di piazza Brodolini, pomeriggio con l’associazione Onironautica e il fumettista e docente di graphic novel Stefano Tamiazzo, che alle 15.30 terrà una masterclass sul progettare fumetti, poi alle 18.30 si sposterà in via Turati per presentare il suo libro "L’ergastolo di Santo Stefano. Fine pena mai".

Venerdì 23 maggio, alle 18.30 in via Turati, i fumettisti Michele Peroncini e Daniele Kong presenteranno le opere prime "I Moti Celesti" e "Bestie in fuga", mentre allo stesso orario nella Sala del Torrione inaugurerà la mostra di Chesia Erpice "Ricordi di luoghi lontani, un turbine di petali e sfumature".

Nel weekend del 24 e 25 maggio la Fiera offrirà ancora più motivi per fare un salto a Castelnuovo Rangone: il trenino per bambine e bambini dell’associazione Rio Gamberi, gli stand gastronomici (anche senza glutine), la performance di lancio di coltelli e asce dell’associazione Alca, il passaporto delle sagre ed eventi, la grande mostra mercato della Fiera, il mercato ambulante, il mercato dei commercianti, oltre agli immancabili stand delle associazioni.

La cena comunitaria di lunedì 26 maggio, animata da Sonny Ve e Manuel con ricavato devoluto all’associazione Aut Aut, chiuderà la settimana di Fiera.

Marco Pederzoli