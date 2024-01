Al via la stagione del Crogiolo. Si parte con Morgan e Giannini

Torna l’appuntamento con la rassegna culturale al Crogiolo Marazzi che, già a partire dal prossimo 18 gennaio, porterà fino ad aprile in città alcuni dei protagonisti principali del panorama nazionale, cercando di portare intrattenimento di qualità.

Il Comune di Sassuolo infatti, grazie alla collaborazione con Marazzi Group, propone la Stagione 2024 al Crogiolo, che consiste cinque appuntamenti, da qui ad aprile, tutti ad ingresso gratuito, che saranno a cura di Gp Eventi e Skill Bag, per un’offerta che porta in città teatro, musica, scrittura e comicità e personaggi ben conosciuti al grande pubblico.

Il Crogiolo è il luogo in cui la Marazzi è nata nel 1935 e dove, negli anni Ottanta, ha avviato le sue sperimentazioni, divenendo un laboratorio culturale sulla ceramica all’interno del quale hanno operato artisti, architetti e fotografi di fama internazionale e oggi, dopo un’ambiziosa ristrutturazione, è uno spazio aperto al pubblico con una capienza di 400 posti. Il via al ricco programma, come detto, il prossimo 18 gennaio, quando sul palco salirà Morgan. Il 27 gennaio sarà invece la volta di Giancarlo Giannini mentre il 22 febbraio ospite del Crogiolo Marazzi sarà Massimo Boldi.

A marzo tocca invece a Cristiano Malgioglio – data da definire – mentre, a chiudere la rassegna, sarà il giornalista e autore Matteo Gracis, giovedi 11 aprile. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 21: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite,