Alberto Vecchi ambasciatore in Sudafrica

Il modenese Alberto Vecchi ha assunto l’incarico di ambasciatore d’Italia a Pretoria. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Nato a Modena, Vecchi si laurea presso l’Università di Bologna in Scienze politiche nel 1993. Nel 2003, è incaricato delle funzioni di console a Cape Town. Nel 2006 rientra a Roma per prendere servizio presso la direzione generale per i Paesi dell’Asia e dell’Oceania, il Pacifico e l’Antartide. Nel 2008 è inviato in missione ad Herat, in Afghanistan, con funzioni di Capo della Componente civile del Prt. Nel 2009 prende servizio come consigliere ad Addis Abeba, venendo successivamente confermato nella stessa sede con funzioni di primo consigliere. Nel 2014 è incaricato d’affari in Manama. Nel 2014 è nominato ambasciatore d’Italia in Bahrein. Nel 2016, rientra a Roma per prendere servizio presso la direzione generale per la Mondializzazione e le Questioni globali. Nel 2019 è nominato ambasciatore d’Italia in Somalia. Quest’anno, la nomina ad ambasciatore in Sudafrica.