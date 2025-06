Aliante aiuta i più fragili: "Persone svantaggiate, inseriti 148 lavoratori"

Cristina Bertolini è stata confermata presidente dell’associazione Aliante Cooperativa Sociale, la realtà modenese che si occupa della cura dell’ambiente, opera nel campo dell’assistenza alle persone fragili, aiuta e sostiene giovani minori, lavora nelle scuole, fa manutenzione del verde e altre numerose attività. Nell’ultima assemblea dei soci è stato approvato il bilancio, il fatturato generato dai vari settori e dalle attività di Aliante ha avuto un aumento del 18,2% rispetto all’anno precedendo raggiungendo la cifra di euro 20.689.629.

Attualmente lavorano con Aliante 650 persone e di queste 332 sono soci, più del 50% totali: "Negli ultimi tempi – racconta Cristina Bertolini – c’è stato un aumento considerevole dei soci e allo stesso tempo anche i numeri del personale occupato da Aliante è cresciuto, fra questi ci sono tantissimi giovani e neo laureati. La nostra è una realtà dinamica che si occupa di tanti settori. Il 2024 è stato un anno molto sfidante per numerosi aspetti, abbiamo avuto un consolidamento e una crescita, sono arrivate tante soddisfazioni sui territori dove opera Aliante. Il nostro è diventato un porto sicuro per le persone di cui ci occupiamo, c’è anche una percentuale molto alta nel recupero di chi è in difficoltà, e questo è e sarà sempre il nostro orgoglio".

Il mondo di Aliante è in continua evoluzione e tutta la cooperativa è in movimento per soddisfare quella che è la richiesta di mercato per i più deboli, per i giovani e per il mondo del lavoro: "Siamo sempre impegnati nella ricerca di nuovi progetti, proviamo a reperire nuove risorse che ci poteranno a risolvere i punti critici. L’inclusione sociale e lavorativa saranno sempre il nostro binario primario. Cercheremo nuovi orizzonti nei servizi educativi, proveremo a migliorare l’igiene ambientale e su entrambi i fronti c’è tanta strada da fare. Lavoreremo sempre per promuovere equità, autonomia e partecipazione, consapevoli che la tenuta di un territorio non dipende solo dalla sua capacità produttiva, ma dalla sua coesione sociale".

Sono passati 30 anni da quando il fondatore di Aliante Vittorio Saltini ebbe l’idea, e ad oggi Aliante è una cooperativa sociale mista (di tipo A e B) che opera in molteplici settori, la mission è quella di promuovere l’inclusione di persone vulnerabili attraverso il lavoro e la socialità. Nel 2024 le persone da recuperare inserite da Aliante nei propri ambiti produttivi sono state 148, raggiungendo un’incidenza del 42,29% del totale, ben oltre la soglia minima del 30% prevista dalla Legge 381/91. La cooperativa opera in 11 settori, i dipendenti nel 2024 solo saliti da 599 a 666, di questi il 63% sono donne.