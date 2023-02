Alice Neri, le lettere di un collega: “Sei unica, guardarti mi dà serenità. Ogni scusa è buona per stare con te”

Modena, 25 febbraio 2023 – Una foto che li ritraeva insieme, una catenina che le aveva recentemente regalato e alcune lettere – una delle quali risalente al venti settembre – in cui le dichiarava il proprio amore. Accanto alle lettere, tre in tutto, un rotolo di carta gommata con la scritta ‘Ti voglio bene’. Alice Neri morta carbonizzata Sono questi gli oggetti rinvenuti dai carabinieri all’interno dell’armadietto aziendale di Alice Neri, la giovane mamma di Ravarino barbaramente ammazzata oltre tre mesi fa nelle campagne di Fossa di Concordia. Il principale sospettato, lo ricordiamo, è il 29enne tunisino Mohamed Gaaloul, in carcere con l’accusa di omicidio e si attende l’incidente probatorio – fissato per il prossimo sei marzo – durante il quale il caso potrebbe arrivare ad una svolta. Ma le lettere e gli oggetti di cui vi stiamo parlando nulla c’entrano con il principale sospettato. Si tratta infatti di ‘dichiarazioni d’amore’ messe nero su bianco – a quanto pare – dallo stesso collega di lavoro della vittima (che non risulta indagato) e che avrebbe pubblicato un post inquietante il giorno in cui è stato trovato il corpo carbonizzato della giovane mamma. Un post con la citazione biblica che faceva riferimento...