Alice Neri, la madre porta fiori sulla terra bruciata: "Desiderava essere lì”

Modena, 10 febbraio 2023 – Si sono stretti in un abbraccio tra la desolazione della campagna, in una mattina gelida, riscaldata dai fiori e dai peluches che le persone hanno portato lì, in memoria di Alice Neri. Ieri Patrizia Montorsi e Matteo - rispettivamente mamma e fratello della 32enne di Ravarino trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel baule della sua auto a Fossa di Concordia - sono stati in via Griffona. Erano da poco passate le 10.30 quando, accompagnata dal figlio Matteo, la mamma di Alice si è fermata a pochi metri dal luogo del tragico rogo. A quasi tre mesi dalla tragedia, Patrizia ha visto per la prima volta la zona e il punto esatto dove la Ford Fiesta di Alice è stata data alle fiamme. Visibilmente emozionata, con il cagnolino al guinzaglio, ha deposto un vaso di rose bianche e rosa. Nell’isolamento del luogo, la donna, ha chiesto di essere lasciata sola con la sua "bambina" e di non voler parlare con nessuno. Ha sfogliato e letto i vari biglietti lasciati dai tanti occasionali visitatori, spinti dalla compassione e dalla sensibilità umana. Poi a mani nude ha spianato la terra incenerita dove ha collocato il vaso di fiori...