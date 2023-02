Alice Neri, la decisione del Riesame: Mohamed resta in carcere

Alice Neri e l'indagato per il suo assassinio Mohamed Gaaloul

Modena, 7 febbraio 2023 – Mohamed Gaaloul, principale sospettato dell’omicidio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri resta in carcere. A deciderlo il tribunale del Riesame che si è pronunciato sulla richiesta di scarcerazione dello straniero, avanzata dalla difesa del 29enne. Le motivazioni legate alla decisione si sapranno tra novanta giorni.

L’avvocato dell’ indagato, il legale Roberto Ghini afferma: “Prendo atto della decisione. Ma non sposta di molto le nostre convinzioni. Sono interessato a conoscere le argomentazioni del Riesame su due punti: cosa abbia causato la morte di Alice Neri, fatto non noto, e perché il mio assistito avrebbe ucciso Alice Neri non essendoci un solo elemento per poter immaginare una causa, un motivo”.