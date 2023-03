Alice Neri news, il terzo uomo le chiese di raggiungerlo poco prima dell’omicidio

Modena, 5 marzo 2023 – Potrebbe essere il giorno della svolta, quello di domani, per il mistero della morte di Alice Neri. Alle 9 saranno infatti sentiti, nell’ambito dell’incidente probatorio i tre tunisini – amici di Mohamed Gaaloul, principale sospettato dell’omicidio – che avrebbero affermato di averlo visto arrivare a casa, il 18 novembre, con gli abiti sporchi d’olio. [Missing Caption]Alice Neri, le lettere di un collega: “Sei unica, guardarti mi dà serenità. Ogni scusa è buona per stare con te” E un olio sarebbe utilizzato come accelerante per dare alle fiamme, nelle campagne di concordia, la Ford Fiesta con all’interno il corpo della giovane mamma. La domanda fondamentale, però, è una: potranno veramente fornire elementi attendibili i tre testimoni? Come noto la difesa dell’indagato, l’avvocato Roberto Ghini, aveva chiesto un rinvio dell’udienza per poter trascrivere le intercettazioni dei tre tunisini, le cui conversazioni erano state registrate per sei lunghe ore, prima di essere ascoltati, all’interno della caserma dei carabinieri. I tre – dalle intercettazioni – sembrano confusi circa quella fatidica giornata, il 18 novembre. Ad aprire la porta a Gaaloul sarebbe stato uno dei tre, Ahmed, che si trovava in compagnia di un collega, ma i testimoni – lo...