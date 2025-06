Allagamenti a Sassuolo per il nubifragio, l’esperto: “Atmosfera carica di elettricità”

Modena, 17 giugno 2025 – Il meteorologo Luca Lombroso, responsabile dell’osservatorio geofisico di Unimore, ha descritto così l’ondata di maltempo di ieri: “L’atmosfera era carica di elettricità e i segnali prefrontali erano inequivocabili: forti venti di inflow, cielo giallastro e un brusco calo della pressione. Eventi come questo mostrano quanto siano potenti e affascinanti i fenomeni convettivi del nostro territorio — e quanto sia importante monitorarli con attenzione. E soprattutto prevedere e prevenire con previsioni e allerta”.

Secondo Emilia-Romagna meteo, Gli allagamenti che si sono verificati tra modenese e bolognese sono da attribuire anche alle ingenti quantità di acqua cadute in poco tempo. Superati gli 84 mm di pioggia a San Giovanni in Persiceto e Castelfranco Emilia, oltre 70 mm a Sasso Marconi, 68 mm a Castelvetro di Modena, oltre 60 mm a Borgonuovo e Zola Predosa. Il nubrifragio ha causato ovviamente un calo delle temperature abbastanza brusco: a Modena dai 35 gradi si è passati, ieri pomeriggio, a 17.

La cronaca

Improvvisamente sulla città e sulla provincia è calato il buio: intorno alle 15 densi nuvoloni hanno oscurato il cielo. Poi sono seguite le forti raffiche di vento e, in pochi minuti, un violento nubifragio ha investito Modena e provincia come accaduto solo due giorni fa, sabato sera. In Appennino si sono registrate anche brevi grandinate.

Sono ingenti i danni causati dall’ennesima ondata di maltempo che ieri ha colpito in particolare la zona del distretto ceramico, quella compresa tra Sassuolo e Fiorano. In città, infatti, i vigili del fuoco, tra i numerosissimi interventi effettuati nel corso del pomeriggio hanno più che altro provveduto a svuotare cantine allagate. Il maltempo non ha però risparmiato gli ospedali della città e della provincia: a Modena, in particolare si sono registrate infiltrazioni nella sede della Medicina dello Sport e in quella del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, al Poliambulatorio Windsor Park e negli uffici della Direzione del Distretto di Modena al Direzionale 70.

A Vignola l’importante mole d’acqua caduta ha interessato soprattutto l’area della Dialisi, dove è stato necessario un intervento di messa in sicurezza che ha consentito ai pazienti dializzati di proseguire il trattamento. Lievi infiltrazioni d’acqua si sono verificate in Pronto Soccorso. Segnalati disagi anche a Sassuolo, con allagamenti al piano seminterrato della Casa della Comunità e al parcheggio dell’Ospedale, a Formigine, nell’ambulatorio della Continuità assistenziale e nel Punto prelievi. Per quanto riguarda la rete stradale, diversi allagamenti si sono registrati a Sassuolo, Fiorano e Formigine.

Tante le auto bloccate dal muro d'acqua cauto in pochi minuti

A Formigine è stato chiuso il sottopasso della Coop e diversi centimetri d’acqua si sonoriversati tra via Ghiarola – divenuta impraticabile -, via Pio Donati, via Treves e un tratto di via Sassuolo davanti al cimitero: è stata per questo attivata la Protezione Civile. A Sassuolo sono stati chiusi poi il sottopasso di Braida e del centro commerciale Iper Rossetto.

Per quanto riguarda la bassa, sulla strada provinciale 7 tra Concordia e Fossa un albero è caduto sulla sede viaria, comportando la chiusura al traffico della strada per qualche ora. Chiuso ieri temporaneamente anche il sottopasso sulla strada provinciale 15 a Marzaglia e si sono registrati disagi pure sulla strada provinciale 14 in località Altolà, in direzione Spilamberto dove un albero caduto ha paralizzato la circolazione.

Stessa situazione si è registrata a Nonantola, in via Maestra di Bagazzano. Nel tardo pomeriggio è stato però possibile riaprire al transito tutte le strade, compresa la provinciale 16 tra Formigine e l’innesto con la strada provinciale 467 a Fiorano. I tecnici della Provincia hanno lavorato ore per monitorare la situazione della rete viaria e le pattuglie della polizia provinciale hanno fornito supporto alla locale per la gestione del traffico.