Allarme polpette avvelenate. Due cani salvati dal veterinario

Allarme polpette avvelenate a Guiglia. La zona, in particolare, è quella di via Carducci, e sono già due gli episodi nel giro di una settimana. Va detto, almeno, che per entrambi i casi le cose al momento si sono risolte e che nessuno dei due cani coinvolti è deceduto, grazie al pronto intervento dei padroni che hanno portato gli animali dal veterinario. Rimane appunto, però, il pensiero per quello che potrebbe ancora succedere. A testimoniare che c’è qualcosa di anomalo in via Carducci è una residente proprietaria di cinque cani. "A me – spiega M.C. – è successo due venerdì fa. Mi sono accorta che uno dei cani stava male e, vicino a lui, ho trovato del formaggio fresco, probabilmente avvelenato o che comunque non gli avevo dato io. L’ho portato subito dal veterinario e l’ho salvato. L’altro giorno, invece – prosegue – un altro proprietario, che abita a pochi passi da casa mia, ha dovuto portare dal veterinario il suo cane perché l’animale aveva ingerito un’altra esca sospetta". Un altro cittadino di Guiglia ha riferito di avere sentito una testimonianza diretta di chi avrebbe visto, tramite telecamere di videosorveglianza applicate su un’abitazione privata, che un uomo incappucciato sarebbe stato notato aggirarsi verso le 2 di notte proprio in via Carducci".

m.ped.