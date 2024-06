Allo Sporting vince De Jong. A Romios-Bortolotti il doppio

Un outsider, che in finale nessuno aspettava è invece alla fine ha sorpreso tutti, nel singolare. E, nel doppio, il primo italiano che scrive il suo nome sull’albo d’oro del torneo. Va in archivio, con la soddisfazione degli organizzatori, la terza ‘Emilia Romagna Tennis Cup’, che ha celebrato il suo epilogo, con le finali, sui campi dello Sporting Club Sassuolo. E se non si può non registrare come ad alzare uno dei trofei in palio ci fosse anche – mai successo – un italiano come Marco Bortolotti, che vinto il doppio con l’australiano Romios, è tuttavia doveroso dare a Cesare quel che è di Cesare. Dove Cesare è l’olandese Jesper De Jong, che ha fatto suo il torneo organizzato da Master Group Sport e dalla Regione: che avesse stoffa lo si era visto già dai primi turni, quando aveva eliminato il francese Alexandre Muller, testa di serie numero 2, che aveva vinto l’edizione 2023. Qui l’olandese ci ha preso gusto e non si è più fermato: ha tolto dai giochi l’austriaco Buse, l’italiano Weis, l’altra rivelazione Klizan e infine il tedesco Altmaier, sulla scorta di un match combattuto solo nel primo set, quando De Jong, sotto di un break, ha prima raggiunto l’avversario sul 6-6 beffandolo per 7-5 al tie break. Sullo slancio, l’olandese ha poi fatto sua anche la seconda partita con un 6-1 che non ha lasciato spazio ad Altmaier. Per De Jong, che sogna la top 100, dove ha detto che vorrebbe entrare entro fine anno, adesso ci sono le qualificazioni di Wimbledon.