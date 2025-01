"Almeno sette mesi per fare un esame"

"Ho appena fatto un esame che aspettavo da luglio, le attese sono infinite – dice Anton Anton, 67 anni –. Non ho ancora utilizzato i Cau. Spesso però devo dire che mi rivolgo al privato, anche banalmente per comodità, anche se comporta una spesa in più. Però ad oggi è praticamente obbligatorio rivolgersi al privato, soprattutto per la questione legata all’assicurazione richiesta a lavoro. Se devi fare qualche esame, e non trovi una risposta veloce e puntale nel pubblico, l’unica cosa che puoi fare è rivolgerti al privato. Sei praticamente costretto. Se hai un piano assicurativo buono puoi fare tante cose, ma se vai in pensione o non hai l’assicurazione è molto complesso".