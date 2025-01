Anche Modena ko. E’ poker di sconfitte

La 10^ giornata di Serie B si conferma una caporetto per le 4 quattro modenesi, tutte sconfitte. Dopo il ko del Rapid Nonantola nel big match di Faenza per 32-29 e quello della Carpine piegata a Imola 31-22, sabato sera era arrivato il 10° ko su 10 per il Ravarino, sconfitto 43-32 a Castelnovo Sotto dal Marconi, mentre ieri ha completato il quadro lo scivolone interno del Modena per mano del San Lazzaro. I bolognesi sono passati 26-19 al PalaMolza al termine di una gara che i gialloblù avevano chiuso avanti 15-13 la prima frazione.

Nella ripresa dopo 8’ i felsinei hanno ritrovato la parità (18-18), poi con un terribile parziale di 7-0 in cui per 20’ Modena non ha segnato si sono messi in tasca i due punti, amministrando nel finale, nonostante i 7 gol di Piva per la squadra modenese. Le altre gare: Rubiera-Romagna 35-31, Parma-Estense 30-33. Classifica: Faenza 20, Rapid 16, Estense e Rubiera 14, San Lazzaro e Carpine 12, Parma 10, Marconi e Imola 8, Modena 4, Romagna 2, Ravarino 0.