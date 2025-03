Ant e Dalí Universe di nuovo insieme per un evento benefico

Fondazione Ant sede di Modena e Dalí Universe di nuovo insieme per una serata benefica speciale che unisce arte e introspezione psicologica nella suggestiva cornice della mostra dedicata a Salvador Dalí ’Nella Mente del Maestro’, nell’ala nuova del Palazzo dei Musei di Modena.

L’evento, che si terrà domani a partire dalle 19.15, offrirà ai partecipanti la possibilità di entrare a contatto con il mondo surreale di Dalì, con un approfondimento sul legame tra l’arte del Maestro e la psicoanalisi e sarà al contempo un’occasione per sostenere un importante progetto di solidarietà di Fondazione Ant. L’incasso della serata contribuirà infatti alla raccolta fondi per l’acquisto di un automezzo per il trasporto dei pazienti oncologici.

La serata inizierà con una conferenza condotta dalla Dr.ssa Silvia Varani, psicologa Ant e da Eleonora Fietta, responsabile di Dalí Universe Education, che esploreranno le connessioni tra la mente umana e l’universo artistico di Dalí. A seguire, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la mostra ’Nella Mente del Maestro’, che ospita alcune delle opere più iconiche del celebre artista surrealista: dai classici dell’iconografia dell’artista, come l’orologio molle della ’Danza del Tempo II’ o la ’La Lumaca e l’angelo’ alle ultime opere arrivate a Modena come ’Lo schiavo di Michelin’ e i Tarocchi, opere uniche degli anni 70’, per finire con gli arredi originali creati da Dalí. La prenotazione è obbligatoria, con una donazione minima di 35 euro a persona.

Fondazione Ant Italia, onlus nata nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, è la più grande realtà medico assistenziale in Italia per la cura domiciliare gratuita ai malati oncologici. Opera in 11 regioni italiane e ogni anno oltre 10mila persone vengono seguite dalle équipe multidisciplinari di ANT, che garantiscono un supporto sanitario e socio-assistenziale completo, anche alle loro famiglie.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Delegazione ANT di Modena ai seguenti recapiti: 059 238 181 o alla mail: delegazione.modena@ant.it.