Appartamento a fuoco. Un intossicato

Sono stati attimi di paura sabato intorno a mezzanotte quando i residenti del complesso di edilizia popolare di via Saliceto Panaro a Modena est hanno visto arrivare a sirene spiegate vigili del fuoco e mezzi del 118. Un incendio si era sviluppato all’interno del palazzo al civico 70. Le fiamme erano partite da un appartamento pal primo piano dove abita da solo un signore sordomuto di mezza età. Pare che il rogo si sia innescato nel bagno; in poco tempo un fumo acre ha invaso l’abitazione. Ad evitare il peggio sono stati alcuni inquilini del palazzo. Sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco, compresa l’autoscala, ambulanza e automedica. I pompieri sono entrati dalla finestra dell’appartamento al primo piano e hanno tratto in salvo l’uomo che è stato affidato alle cure dei sanitari del 118: presentava sintomi da intossicazione ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

e.z.