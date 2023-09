Asm e Modenamoremio insieme per Conselice

La rappresentanza sindacale dei giornalisti modenesi Asm e l’Associazione stampa Emilia Romagna Aser con Modenamoremio, si uniscono in partnership a sostegno del monumento della stampa di Conselice, in Romagna. Il comune romagnolo lo scorso maggio è stato devastato l’alluvione e a farne le spese, oltre a migliaia di famiglie, è stato il "monumento alla libertà di stampa" che è in quel comune perché lì durante la seconda guerra mondiale i partigiani si occupavano di stampa clandestina antifascista. Ieri, al Caffè Concerto, la presentazione di una donazione di mille euro raccolti da Modenamoremio, alla presenza del sindaco Muzzarelli e di quello di Conselice Paola Pula. "Abbiamo ancora tanti danni – spiega quest’ultima – con circa 5mila persone che hanno ancora disagi e siamo alle prese con 1248 domande per i fondi di ristoro. Il fatto che il presidente della Regione Bonaccini non sia commissario rallenta tutto". Muzzarelli ha aggiunto che "il commissario Figliuolo è un galantuomo, ma ha dovuto costruire la struttura da zero. L’unione fa la forza e in Romagna hanno diritto di rivivere". La direttrice di Modenamoremio Maria Carafoli va dritta al punto: "Si parla di salario minimo, ma occorre anche pensare alle paghe da fame dei giornalisti collaboratori delle testate. Abbiamo raccolto questa estate questa piccola cifra, ma andremo oltre entro la fine dell’anno".

s.l.