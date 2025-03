Auser, Gozzi nuova presidente

Manuela Gozzi è la nuova presidente di Auser Modena. Il Congresso provinciale, che si è svolto ieri nel salone Corassori di piazza Cittadella a Modena, ha rinnovato gli organismi dirigenti dell’associazione che conta 1.000 volontari attivi e 3.600 soci distribuiti in 38 tra sedi e circoli sul territorio modenese, ognuno dei quali con una rappresentanza all’interno dell’organismo.

"La nuova assemblea generale avrà il compito di fare fronte a una fase storica ricca di sfide – dice la neo presidente Manuela Gozzi –. L’obiettivo è consolidare i risultati ottenuti in questi anni attraverso le nostre attività tradizionali e costruire un futuro ancora più partecipativo e solidale lanciando nuovi progetti in grado di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone".

Le assemblee di circolo che si sono concluse a febbraio e il Congresso provinciale di oggi "sono stati anche l’occasione per valorizzare la funzione dei nostri soci e volontari – continua Gozzi –. Un’occasione per ringraziarli e mettere in evidenza l’impegno di centinaia di persone che quotidianamente mettono a disposizione tempo, passione e competenze per non far sentire sole le persone, favorendone inclusione e coesione sociale. Le nostre sedi in tutta la provincia devono essere sempre più in grado di intercettare i bisogni della comunità, comprenderli e condividerli, in modo da poter dare a questi una risposta collettiva. Dobbiamo anche incrementare e rafforzare i nostri rapporti con le altre associazioni del territorio".