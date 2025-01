Auto contro un platano: 6 feriti, uno è gravissimo

Un altro gravissimo incidente si è verificato ieri sera sulle strade della Bassa modenese. Una famiglia che viaggiava a bordo di una Fiat 500 si è schiantata contro un platano finendo così la sua corsa dopo una carambola fuori strada: in totale sei feriti, di cui due adulti e 4 bambini, tra i due e i dodici anni. Erano da poco passate le 19 quando le sirene sono risuonate in via per Modena all’incrocio con via Ceresa, zona Canaletto di Finale Emilia.

Da quanto è stato possibile ricostruire l’auto ha sbandato urtando l’ala di un passo carrabile poi è andata a sbattere contro l’albero, adagiandosi su un lato completamente distrutta. Nell’abitacolo, come detto, c’erano sei persone, madre, padre e 4 bambini, residenti pare nel Ferrarese, che sarebbero stati sbalzati fuori.

Sul posto due automediche, 5 ambulanze oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco di San Felice che hanno aiutato a liberare i feriti rimasti incastrati tra le lamiere. I due adulti sono stati portati d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, gravissimo il conducente che è stato intubato. In codice rosso anche la donna. I minori, invece, sono ricoverati al Policlinico: hanno 12, 10, 6 e 2 anni. Sarebbe il più piccolo ad avere riportato le ferite più gravi. Indagini sulla dinamica affidate ai carabinieri.

E’ il terzo incidente in pochi giorni nella Bassa, dopo i due mortali: Bruna Vaccari, investita e uccisa da un furgone pirata a Concordia, e Giorgio Santi, finito con la sua auto nel fosso a Finale Emilia.