Autofficina abusiva in garage a Vignola (Modena), multato dalla Finanza

Vignola (Modena), 13 dicembre 2024 - Aveva messo in piedi un'autofficina abusiva utilizzando una piccola autorimessa in cui aveva stipato banchi da lavoro, cavalletti, ponte, compressori e pezzi di ricambio vari. Il tutto è stato però scoperto dalla Guardia di Finanza, impegnata nei controlli per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Il responsabile è stato segnalato per la mancata iscrizione nel registro delle imprese e rischia una multa tra i 5mila e i 15mila euro. Nei guai è finito anche il proprietario dell'auto lasciata in riparazione. Anche lui richiesta una multa tra 51 e 258 euro.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando le fiamme gialle hanno individuato nella piccola autorimessa tutte le attrezzature utili per la riparazione dei veicoli, trovando all'interno un'auto in corso di riparazione. Ulteriori approfondimenti hanno fatto emergere come il titolare dell'autofficina non avesse effettuato le prescritte comunicazioni per l’avvio dell’attività, né fosse titolare di partita Iva.

Azioni in contrasto con quanto prevede la normativa, in quanto per svolgere l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli è richiesta l’iscrizione nell’apposito Albo tenuto dalla Camera di Commercio: requisito fondamentale per la sicurezza degli automobilisti, in quanto garantisce all’utente che i lavori eseguiti siano effettuati da personale qualificato.

Il titolare dell’officina è stato quindi segnalato per la mancata iscrizione nel registro delle imprese, che prevede una sanzione amministrativa da 5mila a oltre 15mila euro, mentre tutte le attrezzature sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Le Fiamme Gialle hanno contestualmente avviato accertamenti di natura fiscale finalizzati alla quantificazione dei ricavi sottratti a tassazione. È stato inoltre sanzionato anche il proprietario dell’auto lasciata in riparazione, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 51,65 euro a un massimo di 258,23 euro.