Automazione, studenti in finale: "Fra i migliori del nostro Paese" La classe di Automazione dell'Istituto Marconi di Pavullo è finalista al Trofeo "Smart Project Omron" con il progetto 'Stazione per piantaggi elettrocontrollata'. Domani presenteranno il prototipo al Ministero dell'Istruzione. Il docente Ricci sottolinea l'importanza dell'apprendimento per gli studenti nel settore dell'automazione industriale.