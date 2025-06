Avanguardia e memoria ’Materiale’ da 30 e lode

È un anno di ricorrenze il 2025: l’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, ma anche il 30° anniversario dal concerto (inizialmente disco e in seguito film e libro) ‘Materiale resistente 1945 1995’, con il quale si è festeggiato in musica il 50° della Liberazione, il 25 aprile 1995 a Correggio. Trent’anni dopo, l’Associazione ‘Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare’, composta dalle ragazze e dai ragazzi della Val Dragone sull’Appennino modenese, presieduta da Giovanni Braglia, ripropone la formula di ‘Materiale Resistente’ con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più vasto possibile. L’appuntamento con l’omonimo festival ‘Col passo a tempo di chi sa ballare’, giunto alla sua IV edizione, è per oggi e domani, nella cornice del parco di Savoniero di Palagano, nella Valle del Dragone, intitolato al prete antifascista e partigiano Don Sante Bartolai e ai deportati nei campi di sterminio nazisti. La direzione artistica dell’evento è stata affidata a Davide ‘Dudu’ Morandi, cantante dei Modena City Ramblers.

Come è nata l’idea di questa due giorni?

"Il progetto è nato questo inverno, quando con i ragazzi dell’associazione di Palagano, di cui io stesso faccio parte, abbiamo iniziato a ragionare per il Festival che è giunto alla sua quarta edizione. Visto l’importante doppio anniversario di quest’anno, abbiamo pensato di dedicare un omaggio a ‘Materiale Resistente’".

Perché, secondo lei, ha lasciato un segno quel concerto di 30 anni fa?

"Per i principi e i concetti che sono stati espressi nel 1995 e che hanno segnato un’epoca, un punto di partenza per la narrazione in musica della memoria storica partigiana. Era musica ‘indie’ in senso proprio, indipendente e all’avanguardia".

Chi sarà presente?

"Abbiamo contattato tutti gli artisti che c’erano trent’anni fa e il il 70% sarà presente: Modena City Ramblers, Africa Unite Combo Session, Yo Yo Mundi, Gang, Luca Morino e Tatè Nsongan (Mau Mau), Giorgio Canali & Rossofuoco, Dish-is-Nein (ex Disciplinatha), Mara Redeghieri, Umberto Palazzo, Fabrizio Tavernelli (Afa). Abbiamo lasciato a ogni gruppo la massima libertà, perché sappiamo che tutti hanno a cuore i valori che sono il filo conduttore di ‘Materiale Resistente’. Domenica la giornata sarà principalmente dedicata ad attività divulgative per i più piccoli. Sul palco, invece, si alterneranno formazioni della scena indipendente locale come Iosonomoka, Emiliano Mazzoni, Isabuma, La Brigata Lambrusco, Skandals marchio di fabbrica del nostro festival sin dalla prima edizione".