Ballottaggi a Nonantola e Mirandola. Vince chi supera il 50 per cento

Da stamane alle 7.00 inizia il conto alla rovescia che, nel pomeriggio di domani, consentirà di conoscere chi saranno i sindaci di Mirandola, che esce da una amministrazione leghista, e Nonantola, da sempre saldamente in mano al Pd. Dopo che nel turno elettorale dell’8 e 9 giugno nessun candidato sindaco dei quattro che si erano presentati in ognuno di questi comuni aveva superato la soglia del 50%, la parola è dovuta tornare agli elettori per il ballottaggio tra i due più votati.

A Mirandola sono chiamati al voto 18.976 elettori distribuiti tra i 22 seggi allestiti, mentre a Nonantola gli aventi diritto sono 12.905, ripartiti in 14 sezioni elettorali presenti sul territorio. A Mirandola saranno di fronte il candidato del centrosinistra Carlo Bassoli, che dopo l’apparentamento depositato domenica scorsa con la lista civica "+ Mirandola" terza classificata, guidata da Giorgio Siena (12,74%), si trova ora ad essere sostenuto da 5 liste (Pd, "Per Mirandola con Stefano Toscani", Azione con Calenda Mirandola, Sinistra Civica Mirandola e + Mirandola), e la avversaria di centrodestra Letizia Budri, che gode del sostegno delle quattro liste composte da "Letizia Budri sindaco", Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. L’8 e 9 giugno era finita con il vantaggio di Budri, arrivata a conquistare il 45%, prevalendo sul suo avversario, fermatosi invece al 38,21%, distaccato di 774 voti, che ora potrebbero però essere colmati dall’apporto dei 1.452 voti raccolti da Siena. Il Movimento 5 Stelle, che aveva dato vita ad una quarta lista, guidata a Giorgio Cavazza ha lasciato libertà di coscienza ai propri elettori. A Nonantola l’inatteso ballottaggio pone di fronte, invece, Tiziana Baccolini, candidata di centrosinistra, e la candidata di centrodestra, Monica Contursi. Due settimane fa era finita che Baccolini, candidata sindaco sostenuta dalle liste di Pd e di "Nonantola Viva" aveva raccolto un lusinghiero 45,82%, staccando di oltre 20 punti la sua avversaria diretta Monica Contursi, appoggiata da Fratelli d’Italia, "Nonantola al centro/Contursi sindaco" e da "Noi di Nonantola", giunta seconda, che si è fermata al 25,78%. Escluse dal confronto Cinzia Vaccari (18,19%), sostenuta da due liste di sinistra, "Il futuro adesso" e "Nonantola Progetto 2030", e Barbara Guerzoni (10,21%), candidata pentastellata, che hanno entrambe fatto ora appello per un voto che "fermi la destra".

Ricordiamo che questa volta si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Non si potranno scrivere preferenze e si dovrà barrare solo il nome del candidato sindaco scelto, sotto al quale figurano gli emblemi delle liste a sostegno. Lo spoglio sarà immediato.

Alberto Greco