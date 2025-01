"Barriere architettoniche, serve più attenzione"

Il consiglio comunale, nell’ultima seduta, ha approvato all’unanimità una mozione del gruppo di opposizione "Centrodestra per la Rinascita", che impegna l’amministrazione alla rimozione, dove possibile, delle barriere architettoniche nei pressi degli edifici pubblici del territorio. Esulta la consigliera Lodovica Boni, che spiega tra l’altro: "Dal 16 di settembre è operativa all’ex municipio la nuova casa dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. Tutto il paese ha festeggiato l’apertura della struttura. Noi consiglieri di opposizione dobbiamo però notare come i lavori di restauro dell’edificio non siano stati fatti in modo completo. Non si è infatti tenuto in considerazione che a tale edificio dovranno avere accesso pazienti per lo più anziani, che deambulano con difficoltà. Tali utenti devono superare un pavimento rialzato di qualche centimetro e un percorso lastricato di sassi: per questo io e il consigliere Mirco Zanoli abbiamo presentato una mozione sulla rimozione, ove possibile, delle barriere architettoniche almeno negli edifici di fondamentale importanza per la vita sociale. Tale mozione è stata votata all’unanimità, pertanto ci aspettiamo che venga individuato al più presto un percorso più idoneo di accesso all’ambulatorio medico". Dall’altra parte il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, spiega: "La maggioranza ha approvato la mozione perché il principio è lodevole e sempre applicato quando si interviene in strutture pubbliche. Tuttavia, il riferimento al nuovo centro medico è una polemica strumentale, visto che in questi mesi di utilizzo non risultano particolari difficoltà di accesso alla struttura".

m.ped.