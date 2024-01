Bilancio dei vigili, oltre 500 multe

Presenti il sindaco Claudio Poletti e il vicesindaco Michele Gulinelli, il comandante della Polizia Locale di Finale Emilia, Fabio Ferioli, ha presentato il report sulle attività svolte nel corso del 2023.

Si riassumono in 509 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, 2016 violazioni accertate con strumentazione fissa di controllo della velocità, 17 patenti ritirate. Sul fronte dell’attività di polizia giudiziaria sono state acquisite 15 notizie di reato: 12 le persone denunciate a piede libero, 66 le attività di indagine. Per quanto riguarda l’attività amministrativa sono state rilevate 70 violazioni a Regolamenti Comunali, Ordinanze ed altre disposizioni normative, 9 delle quali accertate a mezzo telecamera Geovest.

I reati conseguenti a abbandono rifiuti sono stati 29 e 70 i controlli di polizia ambientale.