Bimbo caduto dal balcone: "Ora il piccolo sta meglio"

"Il piccolo sta bene, per fortuna, anche se siamo ancora tutti sconvolti per quello che è accaduto e per come sarebbero potuto andare le cose". Sono più sollevati i familiari del bambino di tre anni, di origine ghanese, che venerdì mattina, poco prima delle 12, è precipitato dal balcone di casa sua che si trova al secondo piano di una palazzina a Limidi di Soliera, in via Carpi-Ravarino. Un volo di qualche metro: a evitare la tragedia è stata la fortuita presenza, proprio nel punto di caduta, della macchina di una signora. "Ringraziando il Signore – prosegue una parente acquisita che in quel momento era in casa con il bambino e il suo fratellino di neanche due anni – non sono state riscontrate delle conseguenze e delle lesioni. Sono riuscita a parlare con lui al telefono sia il giorno della caduta che oggi (ieri per chi legge, ndr) e l’ho sentito tranquillo". Venerdì il bimbo, per fortuna, dopo l’impatto a terra non ha perso coscienza ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove ancora si trova. Nel terrazzo del secondo piano c’era la seggiola rossa sulla quale, presumibilmente, si sarebbe arrampicato il piccolo per poi sporgersi troppo dal terrazzo fino a scivolare di sotto. "La mamma del piccolo è all’ospedale con lui – prosegue la parente –. Potrebbe essere dimesso già lunedì (domani per chi legge, ndr). Io sono più tranquilla perché lui sta bene, ma ancora sconvolta per quello che è successo e non riesco a capire come sia potuto accadere".

Maria Silvia Cabri