Bloccati dal ghiaccio. Soccorsi due giovani

Attimi di grande paura quelli vissuti lo scorso sabato pomeriggio da due giovani bolognesi durante un’ escursione nel comprensorio del Monte Cimone. Partiti dai Taburri, i ragazzi si erano incamminati in direzione del Libro Aperto, ma una volta giunti in quota sono stati colti dalla nebbia e da un manto nevoso molto ghiacciato. I due hanno così lanciato l’allarme al 112 ed immediatamente sono stati attivati il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Cimone e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone: nel frattempo, la sala operativa del 112 ha localizzato i due escursionisti che si trovavano per poche centinaia di metri già in territorio toscano. La squadra del Monte Cimone è partita con sei operatori e il quod in direzione dell’Abetone, mentre la scuola alpina delle fiamme gialle ha attivato un tecnico e una Unità Cinofila. Arrivati nel comprensorio dell’Abetone le squadre di soccorso utilizzando il quod, hanno portato in quota il personale che poi ha proseguito a piedi con ramponi e piccozza. I due sono stati individuati dal cane della Guardia di Finanza, fortunatamene in buone condizioni di salute.