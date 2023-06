Bomporto (Modena), la Cantina della Volta torna con il lambrusco di Sorbara Ddr

Bomporto (Modena), 25 giugno 2023 – Festa grande alla Cantina della Volta di Bomporto in occasione della penultima tappa di Rosso Rubino, rassegna enogastronomica patrocinata dal Comune che prevede degustazioni di vini abbinati a specialità gastronomiche in diverse cantine della zona del Sorbara. A fare gli onori di casa Angela Sini, socia e Amministratore Delegato di Cantina della Volta. Ospiti d’onore, tra gli altri, la sindaca Tania Meschiari e la vicesindaca Ilaria Malavasi.

Tra le novità proposte in degustazione alle più di cento persone intervenute per l’occasione due etichette molto promettenti: “La Svolta”, lambrusco di Sorbara sfecciato che ha già riscosso ampi consensi a Vinitaly 2023, e Il Mattaglio Specialist, un rosé di Pinot nero fatto con le uve di proprietà dell’azienda che si trovano in collina, nel territorio di Riccò di Serramazzoni.

Ma le sorprese di Cantina della Volta non finiscono qui. “A settembre – annuncia Sini – usciremo con Ddr, un nostro lambrusco di Sorbara il cui nome è acronimo di degorgiatura dosaggio recente. Si tratta di una riproposizione di un nostro successo, che non a caso aveva incontrato molta fortuna anche nei locali di Berlino, e che prevede un riposo del vino per 84 mesi sui lieviti. Sarà quindi proposta per il ritorno del Ddr la vendemmia 2015”. Cantina della Volta, tra le pioniere del metodo classico al 100% per tutti i suoi vini, oggi conta 14 etichette, per circa 145.000 bottiglie/anno, commercializzate in Italia e in diversi Paesi del mondo. Nel suo saluto agli ospiti, la sindaca Meschiari ha definito il lambrusco “una vetrina per il nostro territorio”, congratulandosi con il lavoro della Cantina. La vicesindaca Malavasi ha inoltre sottolineato l’importanza che le associazioni hanno sul territorio, tanto che ha confermato l’impegno dell’amministrazione a valorizzare il loro lavoro tramite l’istituzione (entro l’autunno?) di una Pro Loco, che sarebbe un’autentica novità per il comune. m.ped.