Borse di studio ai figli dei dipendenti. La tradizione della coop Bilanciai

Sedici borse di studio consegnate ad altrettanti figli di lavoratori e dipendenti della Società Cooperativa Bilanciai che hanno conseguito il diploma o la laurea nell’anno che sta per concludersi. Una tradizione, che prosegue ormai da oltre dieci anni.

La cerimonia è avvenuta dopo l’assemblea durante la quale il direttore finanziario Sonia Grillenzoni e il presidente Enrico Messori hanno condiviso i principali dati relativi all’andamento economico della cooperativa nel 2024, e tratteggiato le principali sfide da affrontare nel 2025.

"Dare un riconoscimento a chi ha conseguito il diploma o la laurea - ha affermato il presidente Messori - è un incentivo ad affrontare con passione e determinazione il percorso di studi da cui dipenderà, almeno in parte, la possibilità di realizzarsi nel mondo del lavoro e non solo. Con questo riconoscimento vogliamo premiare un giovane per gli sforzi che ha fatto per raggiungere un obiettivo. Proprio come avviene nel mondo del lavoro: non premiamo la perfezione, ma il raggiungimento degli obiettivi".