Boscoreale, la neve dà il via alla stagione

È pronto ad ospitare gli amanti dello sci nordico il Centro fondo Boscoreale di Piandelagotti in comune di Frassinoro. I 30 centimetri di neve caduta nei giorni scorsi hanno creato un ambiente da favola e permesso di dare il via alla stagione invernale 2024. Oggi e domani ci si potrà mettere alla prova sui 40 chilometri di piste da fondo ai Prati di San Geminiano, che con i suoi vari anelli si allungano fino al reggiano e creano un collegamento con la Toscana. Saranno aperte anche la scuola sci e i noleggi dell’attrezzatura per provare le emozioni di questo sport immergendosi in una natura capace di regalare infinite emozioni. Il Centro fondo Boscoreale si trova a tre chilometri da Piandelagotti, a una quindicina di chilometri dal capoluogo Frassinoro. Ed è una delle realtà appenniniche più importanti per lo sci nordico. Sulla pista agonistica, ogni inverno, si svolgono due o tre gare a livello regionale e in passato ne ha ospitate di nazionali. Per gli amanti della velocità c’è anche una pista per i bob. Nel Centro vengono organizzate anche escursioni con le ciaspole, notturne e diurne, e la scuola di sci, con sei maestri in organico, propone lezioni a chi si appresta a fare i primi passi sulla neve e agli atleti evoluti. "Alla partenza del Centro siamo a 1420 metri di altitudine e con gli anelli arriviamo fino a 1600 metri, il punto più alto del Passo del Giovarello, al confine con le province di Reggio Emilia e di Lucca – spiega Andrea Tazzioli, direttore della scuola sci Boscoreale -. Il Centro, dotato anche di innevamento artificiale, ha a disposizione spogliatoi e doccia in funzione d’inverno e d’estate, abbiamo il noleggio dell’attrezzatura per lo sci da fondo e le ciaspole, oltre alla vendita. Sulle piste funziona un rifugio con ristorante e bar. Durante l’estate il noleggio dallo sci si trasforma in noleggio di e-bike. Perché il Boscoreale è attivo anche d’estate. Abbiamo un parco giochi per i bimbi e organizziamo la gara podistica Alpicella trail, inserita nel circuito dei trail Emilia centrale".

Walter Bellisi