Botte fuori dal locale Tre giovani a processo

Si è conclusa l’udienza preliminare scaturita dalle indagini sul pestaggio che avvenne tra il 16 e 17 ottobre 2021 nel parcheggio della discoteca ‘Rockville’ a Castellarano e in cui risultarono coinvolti sassolesi. Quella notte furono aggrediti cinque ragazzi – tra cui una donna – che stavano rientrando a casa. Due di loro finirono all’ospedale con prognosi di 40 e 15 giorni: uno si ritrovò con la mandibola fratturata. Furono anche esplosi due colpi di pistola con una scacciacani. A uno del gruppo degli aggrediti fu strappata la catenina d’oro dal collo e tre auto furono danneggiate. A seguito degli accertamenti dei carabinieri, scattò la denuncia per quindici ragazzi, la maggioranza dei quali dj origine straniera e residenti a Sassuolo e dintorni. Per risalire ai presunti resposabili, tra i 20 e i 25 anni, si rivelarono decisivi i video girati da chi era all’esterno del locale e le testimonianze. Per loro furono inizialmente formulate a vario titolo le accuse di rissa e lesioni aggravate, esplosioni pericolose e rapina. Per dodici di loro scattò il Daspo urbano. Ieri davanti al gup Luca Ramponi sono sfilate le posizioni di otto imputati. Per tre giovani è stato deciso il rinvio a giudizio: il processo inizierà in maggio davanti al tribunale in composizione collegiale. Due imputati, hanno invece chiesto la messa alla prova. Per altri due è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere. Un 21enne aveva scelto il rito abbreviato: per lui il pm aveva chiesto 9 mesi; ieri è stato assolto "per non aver commesso il fatto".

Alessandra Codeluppi