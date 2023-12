’Botti’ illegali sequestrati dai vigili

Chi li ha messi in vendita pensava, forse, di poter ‘regalare’ ai clienti botti più rumorosi di quelli che, inevitabilmente, scoppieranno durante le feste. Il botto, invece, lo ha fatto la Polizia Locale di Formigine che ha iniziato da giorni, come da indicazioni della Questura di Modena, controlli mirati al contrasto alla vendita abusiva di articoli pirotecnici, e ha messo a segno un’operazione dagli esiti non indifferenti. Gli agenti della Polizia Locale formiginese, all’interno di una media struttura di vendita posta nel capoluogo, sugli scaffali a disposizione dei clienti, hanno potuto verificare la presenza di 111 confezioni di petardi e fumogeni non conformi alla normativa CE. È scattato quindi il sequestro e una multa a dir poco pesante.