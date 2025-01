Botti, nessun ferito. Ma esplode la polemica: "Il divieto è stato ignorato"

Non si registra alcun ferito a causa dei botti, durante la notte di Capodanno.

Ma proprio come un petardo, la polemica è comunque esplosa. E ha fatto rumore. Tantissimi, infatti, i messaggi che già alle prime ore del mattino hanno iniziato a incendiare i social, dove ben più di un modenese ha puntato il dito contro un Capodanno "all’insegna dei botti".

C’è qualcuno che ha voluto ricordare come questi rappresentino un vero e proprio rischio per gli animali d’affezione, e una preoccupazione per i loro padroni, ma anche chi ha lamentato una mancata tranquillità nel girare per le strade: l’ordinanza emessa dal sindaco (e tuttora in vigore) è stata, secondo molti cittadini, del tutto ignorata. "Un rumore incessante di petardi mi ha accompagnata per tutta la notte – riavvolge il nastro una cittadina sui suoi social –. A chi si diverte in questo modo, ricordo che i botti non spaventano soltanto gli animali, così come preoccupano anche i loro padroni, ma rappresentano un rischio anche per la salute degli anziani".

"Mi domando a cosa serva vietare i botti a Capodanno, se già dalle 18, in centro a Modena, sembrava di essere in guerra dal rumore che c’era" racconta invece un’altra modenese sul suo profilo Facebook.

Nel dettaglio, dalle 20 del 31 dicembre 2024 alle 7 del primo gennaio, gli interventi del 118 su Modena e provincia sono stati complessivamente 107 (in linea con lo scorso anno quando furono 105) tutti, fortunatamente, di lieve entità. Nel totale, una quindicina sono relativi ad abuso di alcol e stupefacenti. Come già sottolineato, per l’appunto, non si è registrato alcun ferito a causa dei fuochi d’artificio, così come nessuno sarebbe stato multato per non aver rispettato le regole. "La nottata è stata tranquilla, non ci sono stati accessi per traumi ma abbiamo avuto qualche accesso in Pronto soccorso per intossicazione alcolica" ha sottolineato Pietro Bagni, medico del Ps di Baggiovara.

Dopo la serata di festa, però, la polemica ha iniziato ad accendersi e i botti hanno continuato a farsi sentire anche lungo la giornata. "Martedì sera il Novi Sad sembrava un campo di guerra, con botti continui – si aggiunge il post di un’altra cittadina – e in via del Voltone era pieno di persone che sparavano botti in tranquillità: li mettevano sopra ai panettoni di marmo e partivano con l’accendino, indisturbati. O meglio, in realtà sono giorni – aggiunge – che quando si esce bisogna stare attenti che non te ne sparino uno addosso".

Intanto, durante la notte di Capodanno, il Comando dei Vigili del fuoco di Modena ha effettuato circa 20 interventi di cassonetti bruciati principalmente a Pavullo e in città. I pompieri sono poi intervenuti per un camper abbandonato bruciato in via Canaletto. Mentre nella zona di via Emilia Ovest, si è registrata una lite tra alcuni avventori di un bar e un ragazzo ubriaco che ha riportato una ferita al volto, forse causata da un pugno.

