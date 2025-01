Bretella, concessione dell’A22: ecco il bando

Per i sostenitori della Bretella Campogalliano-Sassuolo potrebbe essere una buona notizia. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il bando di gara relativo alla concessione dell’autostrada A22. Si apre così l’iter di evidenza pubblica che porterà all’assegnazione della nuova concessione cinquantennale. La società Autostrada del Brennero, avendo prodotto la proposta spontanea di finanza di progetto ora messa a gara (il piano prevede tra l’altro, oltre alla Bretella e la Cispadana, la terza corsia Modena-Verona e un nuovo tunnel di collegamento con l’A1), manterrà il diritto di prelazione su eventuali controproposte.

Ma perché questo passaggio dovrebbe facilitare la realizzazione della Bretella e della Cispadana? Senza la garanzia di una concessione a medio-lungo termine, Autobrennero avrebbe meno interesse a investire, sia in termini di ritorno economico sui pedaggi che in capacità di ottenere fidi e prestiti dalle banche a tassi più convenienti. Con il via libera al piano, Autobrennero ha molte più chance di vincere la gara pubblica che sarà indetta dallo Stato perché, a differenza di altri potenziali concorrenti, conosce evidentemente punti di forza e di debolezza del tratto e poi beneficia appunto del diritto di prelazione essendo l’ente proponente. "Si tratta di un risultato storico – commenta l’amministratore delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni -. Dopo anni di attesa, si concretizza finalmente la possibilità di ottenere una nuova concessione cinquantennale. Un obiettivo – continua Cattoni – per il quale la Società ha lavorato molto e che ha visto i Soci impegnati in prima fila per garantire ai propri territori una gestione di questa importante infrastruttura in linea con quanto avvenuto fino ad oggi". È stato "affrontato un iter di grande complessità, portato a termine grazie ad un lavoro di squadra straordinario. In gioco ci sono investimenti per oltre 9 miliardi di euro interamente autofinanziati, che contribuiranno allo sviluppo di tutti i territori attraversati dalla A22".

Gianpaolo Annese