Bus in bilico con le ruote nel fosso. Passeggeri bloccati sul mezzo

Sono stati una trentina di minuti di panico e apprensione quelli vissuti ieri pomeriggio da una decina di passeggeri, quasi tutti studenti, della linea 410 Modena-Bomporto-Camposanto-Finale Emilia, rimasti bloccati nel mezzo. La corriera partita alle 14.30 dall’autostazione di Modena, alle 15.20 circa nel tratto tra Ravarino e Stuffione, mentre percorreva via Rugginenta, per cause da accertare, si è posizionata sul lato destro della strada, rimanendo bloccata con le ruote nel fossato ed inclinata sul fianco destro, un accadimento che ha impedito l’apertura delle porte. La linea è gestita da un subaffidatario, dal quale è subito partita la richiesta di soccorso alla centrale operativa di Seta, che ha disposto l’invio sul posto di un mezzo sostitutivo e di personale tecnico.

Accorsi anche addetti del Comune di Ravarino, il vicesindaco Piga, vigili del fuoco e polizia locale. Per liberare le porte si è reso necessario rimuovere la terra che le bloccava. Tutti illesi i passeggeri, nessuno dei quali ha richiesto l’intervento del 118.

Alberto Greco