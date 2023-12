Caccia agli oggetti originali e artigianali: "E devono essere utili"

Sprint finale per i regali e ci si affretta a concludere gli ultimi acquisti natalizi. Alessia Metta è in giro per le strade del centro con un’amica. "Ho già iniziato a fare i primi acquisti, ora me ne mancano due, poi dovrei aver finito. Quest’anno ho regalato principalmente abbigliamento e gioielli, come bracciali o anelli. Dipende anche in base a quello che trovo e che mi piace di più per i miei cari. E ovviamente giocattoli, per la mia piccola cuginetta: a lei ho preso una pinypon, una bambolina che si smonta e rimonta di cui va matta. Non faccio tantissimi regali, mi concentro sulla mia famiglia e gli amici più stretti. Capita che acquisti anche online, a volte è più comodo o trovo qualcosa che nei negozi non c’è".

"Nei giorni scorsi – aggiunge la sua amica, Martina Tavaglione - ogni momento libero era utile per comprare gli ultimi regali. Di solito sono più portata a comprare online, perché riesco a trovare cose ancora più specifiche che nei negozi. Cerco sempre di regalare qualcosa che può servire, di solito lo chiedo durante l’anno e lo tengo a mente. Portafogli, borse, pigiami, cose utili principalmente per i parenti, il mio ragazzo e gli amici più cari".

Anche Sonja Regini si è messa avanti per tempo. "Quest’anno – spiega – li ho già fatti. Mi sono concentrata su regali pensati, personalizzati per ciascuno dei miei cari e realizzati da artigiani del territorio. Ognuno di loro avrà poi una calza fatta da me con ricamata la propria iniziale. Io credo che i regali debbano essere pensati e fatti con il cuore, altrimenti non ha senso. In più penso che dare lavoro agli artigiani della nostra città sia la cosa più bella che si può fare, perché è un doppio regalo: ai cari, e al territorio".

Come lei, anche Nicole Veronesi ha già terminato tutti i regali. "Quest’anno ho tolto un po’ di persone dalla lista dei regali di Natale, altrimenti non finivo più, e ho fatto anche molti Babbo Natale segreto, quindi si è ridotta un po’ la ricerca. È una pratica che va molto tra noi ragazzi, quest’anno ad esempio con le mie amiche abbiamo deciso di regalarci dell’intimo. A mia madre e ai parenti ho preso cose per la casa e creme corpo, che servono sempre, mentre al mio ragazzo un braccialetto". Anche Luna Leonti e Federico Poppi passeggiano tra le luminarie del centro. Lei ha già finito i suoi acquisti, a lui mancano gli ultimissimi. "Ho iniziato a farli una settimana fa. – racconta Luna – Quest’anno ho fatto regali un po’ più ‘divertenti’ rispetto al solito. Per esempio, ho regalato dei calzini con segni zodiacali ai miei amici, oppure delle mutande un po’ osé alle mie amiche. Mentre a mia madre ho regalato un portafogli, di cui aveva bisogno. Mi piace acquistare i regali nei negozi perché posso vederli in prima persona".

"Anche io sono partito con gli acquisti la settimana scorsa circa. - prosegue il suo fidanzato, Federico - Ho fatto il regalo a Luna, principalmente, poi adesso sto andando a cercare qualcosa per i miei familiari. Alcuni li avevo già fatti, a mia madre ad esempio, adesso sto andando a vedere per mio fratello. Tendenzialmente ci regaliamo abbigliamento o profumi, e mi piace di più comprare nei negozi del centro. Lo trovo concretamente migliore".

Sofia Silingardi