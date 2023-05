"Caduto dal terrazzo, precauzioni inadatte": chiesto il processo

Sono due gli imputati che dovranno rispondere in tribunale della morte di Giuseppe Fiore, l’artigiano 59enne residente a Finale Emilia, precipitato da un terrazzo al terzo piano di una palazzina di via Oberdan, a Ferrara, mentre svolgeva alcuni lavori di ristrutturazione nel marzo 2021.

Sotto inchiesta per la tragedia sono finiti Manuel Alleati, legale rappresentante della cooperativa Meeting Point (che si stava occupando degli interventi nell’abitazione), e Geremia Corcione, il dipendente della Meeting Point con cui Fiore stava lavorando. La procura ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per i due indagati. Il caso verrà discusso il 24 maggio. Secondo le accuse, Alleati e Corcione non avrebbero adottato precauzioni idonee a prevenire una caduta dall’alto.