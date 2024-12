Calcio, Carpi in C e neroverdi retrocessi

È stato un anno tra luci e ombre quello che ha segnato il mondo del calcio nella nostra provincia. Dopo 11 anni di serie A consecutivi (e una qualificazione all’Europa League nel 2016), il Sassuolo lo scorso giugno è retrocesso in serie B. Una favola che si è interrotta dopo poco più di un decennio, anche se i neroverdi, come hanno saputo dimostrare sul campo, non si sono fatti perdere d’animo, tanto da chiudere l’anno in corso come "campioni d’inverno" e occupando al momento la vetta della classifica in serie B. È stato un anno più che positivo, invece, per la squadra del Carpi, che ha cavalcato la classifica fino a raggiungere la serie C durante la scorsa stagione, mentre il Modena calcio, in serie B, si è fermato a metà classifica. La stagione in corso, però, è ancora tutta da scrivere sul campo.