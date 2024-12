Cambia la raccolta differenziata: "In arrivo i cassonetti Smarty"

Presto ci saranno importanti cambiamenti nella gestione del sistema di raccolta rifiuti a Marano. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore all’ambiente, Christian Tondi, che spiega: "Tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio, sul territorio comunale verranno installati, in sostituzione di quelli già presenti, i nuovi cassonetti informatizzati modello Smarty’ per la raccolta dei rifiuti. I nuovi contenitori dell’indifferenziato, della carta/cartone e della plastica/lattine si apriranno solo con la nuova Carta Smeraldo. Saranno sostituiti anche i contenitori degli sfalci/potature con cassonetti di tipo tradizionale, delle stesse dimensioni di quelli attuali da 3200 litri, ma questi si apriranno senza l’utilizzo della Carta Smeraldo. Non cambieranno invece gli attuali contenitori del vetro e dell’organico. Nelle prossime settimane – prosegue Tondi - i cittadini riceveranno un avviso da parte del gestore Hera per la consegna del kit presso la Casa Smeraldo, che sarà allestita nella sede comunale al piano terra. Altra novità importante: i cassonetti si potranno aprire anche con la nuova Carta Smeraldo Virtuale attivabile dall’App ‘’Il Rifiutologo’’. A distanza di sei anni dall’avvio sperimentale del nuovo sistema di raccolta rifiuti, si è reso necessario il cambio dei cassonetti attualmente utilizzati per risolvere alcune criticità: la prima legata all’ormai obsoleta tecnologia utilizzata dai vecchi contenitori che stava mostrando da tempo i propri limiti generando continui problemi di apertura / chiusura dei cassonetti; la seconda motivazione è quella di migliorare la qualità del rifiuto nella raccolta differenziata. Infatti, i nuovi cassonetti saranno dotati di una ‘’bocca tarata’’, a conferimento limitato. Tutti gli interventi che verranno fatti non comporteranno maggiori costi nella bolletta per gli utenti".

Marco Pederzoli