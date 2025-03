Cambiamento climatico problema del secolo. Ecco come risolverlo

Il cambiamento climatico che stiamo sperimentando in questi anni sta portando al riscaldamento globale e ad un intensificarsi dei fenomeni meteorologici estremi ne conseguono alluvioni, inondazioni, avanzamento della desertificazione e dello scioglimento dei ghiacci. Il ciclo dell’acqua, da cui dipendiamo, può risultare compromesso. Il problema del cambiamento climatico è definito da molte persone il problema più grande dell’ultimo secolo.

Molte persone si stanno impegnando a risolvere il problema del cambiamento climatico, per

esempio Greta Thunberg che è un attivista svedese per il clima, diventata famosa a 15 anni per avere iniziato a scioperare dalla scuola ogni venerdì per chiedere azioni contro il cambiamento climatico. Ha ispirato il movimento globale ’#Fridays for Futures’ e ha parlato a numerosi interventi internazionali, criticando i leader mondiali per la loro inattività sul riscaldamento globale. Tutti possiamo fare la nostra parte per aiutare l’ambiente, ecco alcune azioni che puoi attuare per fare la tua parte: 1 ridurre i consumi e gli sprechi; 2 ridurre l’uso di plastica;

3 riciclare; 4 usare mezzi di trasporto sostenibili; 5 sostenere politiche e aziende che promuovono pratiche ecologiche; 6 ridurre il consumo di cibi provenienti da allevamenti intensivi e solo cibi locali e stagionali; 7 utilizzare energie rinnovabili; 8 piantare alberi e aumentare gli spazi verdi; 9 acquistare prodotti con imballaggi ridotti o riutilizzabili; 10 evitare prodotti usa e getta e preferire prodotti biodegradabili.

Classe 3C Autrici: Marcazzan Carolina, Calandra Bonaura Sofia, Lami Bianca, Moroni Alice