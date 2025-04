Camminate panoramiche attraverso undici comuni

Presentata la terza edizione dell’iniziativa ’Sentieri Comuni’ alla scoperta dell’Appennino modenese e reggiano. Dodici percorsi non competitivi che toccheranno 11 comuni, all’insegna della scoperta del paesaggio. I Comuni coinvolti organizzeranno, con le varie realtà associative aderenti, momenti d’incontro e divertimento in mezzo alla natura. Si partirà il 4 maggio da Casalgrande, fino al 7 settembre a Sassuolo. Per questa edizioni due nuovi Comuni hanno scelto di aderire all’iniziativa: Lama Mocogno e Carpineti, che hanno messo a disposizione i loro territori. Inoltre, sono state inserite in calendario due camminate all’ora del tramonto.

"Siamo veramente lieti - ha detto Fabio Braglia, presidente della Provincia - di poter aderire a questa iniziativa che dimostra come la collaborazione tra Comuni e associazioni possa essere fruttuosa e lanciare un messaggio di sinergia".

"Le camminate, lunghe dai 6 agli 11 chilometri, sono adatte a chiunque - spiega Giulia Grossi, organizzatrice e presidente dell’associazione sportiva Monchio. Quest’anno siamo onorati per aver avuto il patrocinio dell’Ausl sia di Modena che di Reggio, che collaborerà con noi. Inoltre, abbiamo scelto di dare la possibilità, durante la camminata che si terrà a Monchio, di fare una donazione, che noi successivamente devolveremo al centro Antiviolenza TIna, di Sassuolo". "Gli eventi come questo - gli fa eco il presidente reggiano Giorgio Zanni- servono a restituire al territorio il palcoscenico che si merita, mettendo in primo piano la comunità. È stata fondamentale la collaborazione tra organizzatori e territorio, per presentare servizi adeguati. Grazie alla presenza di addetti, il percorso sarà sempre sorvegliato e nessuno verrà lasciato solo e, alla fine, sarà possibile fermarsi al punto ristoro, sempre gratuito".

Sarà possibile avere informazioni sul sito ufficiale www.sentiericomuni.it, dove saranno presenti le foto dell’itinerario ed una sezione dedicata al merchandising. Anche le pagine social saranno sempre aggiornate e verrà distribuito in tutti i Comuni aderenti un opuscolo dedicato, con la mappa dei percorsi che saranno chiaramente ripetibili.