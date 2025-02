Campionati di matematica, le Leopardi in finale

Dopo i brillanti risultati dello scorso anno, continuano le prestigiose affermazioni in matematica da parte degli studenti delle medie "Leopardi" di Castelnuovo. "Allenati" dalle docenti Sara Galli e Cristina Gibellini, i giovani alunni si sono piazzati al primo posto alla Coppa Ruffini under 15 - gara di Matematica a squadre per le scuole secondarie di primo grado – svoltasi al PalaPaganelli di Sassuolo e organizzata dal liceo A.F. Formiggini e dall’Istituto di istruzione superiore A. Volta di Sassuolo, insieme al Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di Kangourou Italia per la selezione delle squadre ammesse alle finali di maggio a Cervia.

La gara prevedeva 2 categorie: Cadet (squadre composte da sette alunni senza vincoli di composizione) e Benjamin (squadre composte da sette alunni appartenenti esclusivamente alle classi prime e seconde). Gli studenti del Leopardi di Castelnuovo Rangone si sono piazzati primi in entrambe le categorie guadagnandosi il diritto a prendere parte alle finali, che appunto si svolgeranno a Cervia. A tifare Castelnuovo anche tre ex alunni del Leopardi. m. ped.