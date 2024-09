’Campo di battaglia’, l’anteprima. In sala Borghi e il regista Amelio

Presentazione sotto le stelle al SuperCinema Estivo di Modena (ingresso da Piazza Panini 100) domani alle 20.45, con il regista Gianni Amelio e l’attore Alessandro Borghi (nella foto) che saluteranno il pubblico in sala prima della proiezione in anteprima del film ’Campo di battaglia’, in concorso in questi giorni al Festival di Venezia. È una storia sulle conseguenze della guerra quella che ci racconta il regista, ambientata in un ospedale militare alla fine della Prima Guerra Mondiale, dove, tra i soldati feriti e allontanati dal fronte molti si sono causati le ferite da soli, pur di non tornare a combattere. All’interno dell’ospedale, due medici amici si scontreranno sui valori etici mentre l’epidemia di febbre spagnola incombe sulla guerra. Quella di Amelio - già Leone d’oro a Venezia per ’Così ridevano’ nel 1998 e Leone d’argento per ’Lamerica’ nel 1994, si preannuncia un’opera intensa, una lente d’ingrandimento sulla guerra di un secolo fa per guardare anche all’oggi, ai conflitti che ancora devastano il nostro presente, dall’Ucraina al Medio Oriente. Perché, citando il regista, "la guerra è una malattia da sradicare, ma dalle radici inafferrabili". Nel cast, oltre ad Alessandro Borghi, anche Gabriel Montesi e Federica Rosellini. Il film aderisce a Cinema Revolution con biglietto unico a 3,50 euro.